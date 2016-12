Da emarginato a pezzo forte del mercato. Juan Manuel Iturbe non trova spazio nella Roma ma continua ad avere moltissimi estimatori in Italia: come riporta La Repubblica, la soluzione Torino rimane quella più gettonata per l'ex esterno dell'Hellas Verona, sul quale però nelle ultime ore è piombato il Genoa, che vorrebbe l'attaccante all'interno dell'affare Rincon.