Lo ha criticato spesso per la gestione di Francesco Totti, ora Zdenek Zeman può perfezionare lo sgambetto ai danni di Luciano Spalletti. All'orizzonte c'è Pescara-Roma: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico boemo guiderà una banda di ex pronti a tutto pur di dare una delusione ai giallorossi. Da Valerio Verre a Cesare Bovo, passando per Gianluca Caprari, Simone Pepe e Alessandro Crescenzi: un ostacolo in più per la Roma in chiave secondo posto.