22.20 Cena terminata, ma nessun commento dai protagonisti: Spalletti, Pallotta e i dirigenti della Roma hanno lasciato il ristorante senza concedere alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti.



22.15 Presenti alla cena anche il ds Massara e Baldini.



Una cena per riallacciare rapporti fatti tesissimi nelle ultime settimane e discutere del futuro. Il presidente della Roma James Pallotta e Luciano Spalletti si trovano in un ristorante della capitale con il dg giallorosso Baldissoni e tra gli argomenti del vertice c'è proprio il destino del tecnico: da obiettivi e programmazione al contratto, faccia a faccia per capire se ci siano le condizioni per proseguire nel rapporto lavorativo e prolungare il contratto o se si va incontro a un addio al termine della stagione.