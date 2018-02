Non è andata giù al presidente della Roma, James Pallotta, la sconfitta casalinga contro il Milan di Gennaro Gattuso. Dopo il ko nella gara d'andata degli ottavi di finale Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il numero uno si aspettava una risposta dalla squadra, che però non è arrivata. Sorpassata in classifica da Lazio e Inter, la squadra di Di Francesco è chiamata a una reazione nelle prossime due sfide contro il Napoli in campionato e lo Shakhtar all'Olimpico.



GRINTA - Non è Di Francesco a finire sul banco degli imputati ma la squadra. Secondo Il Messaggero, al fischio finale il presidente della Roma ha criticato l'atteggiamento della squadra. "Manca la grinta" è la frase trapelata e riportata dall'edizione odierna del quotidiano. Intanto il direttore sportivo giallorosso, Monchi è volato a Boston per un vertice con la proprietà. Non è da escludere che già in giornata Pallotta possa decidere di prendere provvedimenti.