C'è l'ok di James Pallotta alla richiesta di Luciano Spalletti. Come si legge sul Corriere dello Sport, la questione relativa al contratto dell'allenatore della Roma verrà congelata in attesa di tempi più consoni che le parti hanno indicato nel mese di marzo.



Spalletti vuole capire se la società e la squadra, con il suo contributo e sotto la sua responsabilità, abbia le potenzialità per migliorarsi. In questo senso il mercato di gennaio gli servirà come indicazione. Dai dirigenti Spalletti ha avuto rassicurazioni sulle intenzioni di far crescere la rosa, sia pure restando all’interno dei parametri del fair play finanziario che entro il 30 giugno 2018 obbliga il club a raggiungere il pareggio di bilancio: fondamentale però sarà rientrare in Champions League, perché i costi del personale (e quindi dei calciatori) sono tarati su un fatturato che superi i 200 milioni di euro, come è accaduto nell’ultimo bilancio.