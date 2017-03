Altra giornata di lavoro nella capitale per il presidente della Roma James Pallotta. Il numero uno del giallorosso, in compagnia del dg Mauro Baldissoni e dell'ad Umberto Gandini, questa mattina si è recato al Palazzo della Presidenza Consiglio dei Ministri per un incontro con il ministro dello sport Luca Lotti per parlare della situazione Curva dello stadio Olimpico e delle barriere, abbassate, ma ancora presenti nel settore.