Nainggolan ancora con la Roma. Parola di James Pallotta. Il presidente giallorosso conferma tutto ai cronisti prima di lasciare l'Italia e fare ritorno negli States: "Nainggolan? Non hai visto che ieri rideva?". Incalzato poi, i cronisti gli hanno chiesto: "E' fatta per il rinnovo?", e Pallotta ha risposto "Sì". Il belga, quindi, è pronto a mettere tutto nero su bianco, prolungando la sua storia con la Roma e allontanando, così, le voci di mercato, con l'Inter in perenne attesa. Ieri c'è stato l'incontro tra l'agente del calciatore, il calciatore stesso e il presidente, dal quale è uscita la fumata bianca.



Inoltre, Pallotta dà anche un'altra notizia circa la prossima estate, specificando che la tournée non sarà più in America, ma in Cina.