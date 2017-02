Sono giorni caldi per il nuovo stadio della Roma. Per oggi era previsto un incontro in Campidoglio fra il sindaco Virginia Raggi, il dg della Roma Mauro Baldissoni e le società proponenti il progetto del nuovo impianto, che è stato però rinviato su richiesta del Comune a venerdì.



'RISCHIO CATASTROFE' - In serata il presidente giallorosso, James Pallotta, è tornato sulla questione con delle parole affidato al sito ufficiale del club: "Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'AS Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia".