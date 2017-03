James Pallotta sarà a Roma tra sette giorni esatti, ma prima passerà da Londra. Dove domenica, mentre la squadra giallorossa sarà in campo a Palermo, dovrebbe incontrare Franco Baldini, l’ex dg oggi consulente-ombra (ma non troppo) del presidente: per pianificare parte delle strategie del viaggio romano. Come si legge su La Repubblica, da lì passano i programmi che riguardano il rinnovo dell’allenatore Spalletti, che con la società non ha ancora parlato: sanno, l’ad Gandini e il dg Baldissoni, che prima della fine della stagione sarà complicato sedersi al tavolo. Pallotta dovrà affrontare i suoi dubbi e prospettargli i programmi, gli scenari - su cui pesa pure l’eventuale intervento di capitali dalla Cina, per lo stadio e chissà - e insomma riconquistarlo, visto che per Trigoria la conferma del tecnico di Montespertoli rappresenta la priorità assoluta per costruire la prossima stagione, prima ancora dei contratti di Totti - che continua a valutare l’idea di chiudere col calcio giocato - e De Rossi. A Londra potrebbe fare capolino pure Monchi, candidato ds in uscita da Siviglia, ma da cui il numero 1 americano aspetta una risposta: ha un’offerta anche dal Real Madrid.