Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha dichiarato al termine dell'incontro con il numero uno della Roma, James Pallotta, sul tema del nuovo stadio: "Siamo in attesa di ricevere questo famoso nuovo progetto da parte di Roma Capitale, quando arriverà vedremo e verificheremo insieme le procedure da adottare. Le scadenze? Ne discuteremo quando vedremo le caratteristiche del nuovo progetto e le modifiche apportate al vecchio. E' stato un incontro molto cordiale all'insegna della piena disponibilità e voglia di collaborare perché stiamo parlando di un progetto molto importante. Collaborare significa essere i garanti della legalità, del rispetto delle norme e delle procedure. E allo stesso tempo avere anche la consapevolezza e la volontà di fare in modo che ci siano i tempi più brevi possibile. Ma dico sempre la stessa cosa da circa tre anni e mezzo: le persone serie e le amministrazioni serie si esprimono quando hanno in mano le carte e sanno di cosa si sta parlando. C'è stato un incontro bilaterale tra la società giallorossa e Roma Capitale ed è stato trovato un accordo di massima per la presentazione di un nuovo progetto. Per noi la cosa più giusta da fare adesso è attendere che Roma Capitale lo riceva, faccia le sue valutazioni e lo faccia arrivare a questa istituzione".