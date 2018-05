Il presidente della Roma Pallotta torna sulla direzione arbitrale di Skomina. Il numero uno americano ha parlato ai microfoni di Sirius XM della partita di ieri contro il Liverpool: “Siamo incredibilmente orgogliosi della squadra, se guardi all’inizio della Champions League tutti dicevano che eravamo nel gruppo della morte e abbiamo finito vincendolo, abbiamo sorpreso tutti. Poi siamo passati attraverso il Barcellona e il Liverpool: i ragazzi hanno combattuto, non importava come andava a finire. Se sono afflitto? Ci passerò sopra, ma è un eufemismo dato che ho guardato il secondo tempo della partita nella sala dell’allenatore e con i replay e ho notato un sacco di interessanti ‘non chiamate’. Penso che manchi qualcosa, per questo ero così arrabbiato, qualcosa poteva essere fatto. So che gli arbitri fanno degli errori e so che questi ragazzi si rendono subito conto che hanno sbagliato e ne sono depressi, ma allo stesso tempo puoi risolvere alcuni di questi problemi con il VAR. Penso solo che in partite come come queste deve essere usato. È diverso in una partita di pallacanestro, ci sono 120 punti e succedono diverse cose di qua e di là. Alla fine abbiamo perso 6-7 e c’erano un paio di occasioni da cartellino rosso. Comunque, il Liverpool è una squadra spettacolare, con un grande allenatore, grandi giocatori e una grande organizzazione e gli auguro il meglio. Noi vogliamo tornare a giocare in Champions, come abbiamo fatto negli ultimi cinque anni. Sono abbastanza felice per i ragazzi”.