"A Roma esiste questa tendenza dei media a voler pubblicare a tutti i costi qualcosa. Mi sono svegliato, ho sfogliato i giornali e sono rimasto piuttosto sgomento". James Pallotta, intervistato da Roma Radio, attacca la stampa: il patron giallorosso è un fiume in piena. "A fine partita ho stretto mani e abbracciato i calciatori mentre rientravano negli spogliatoi. Ho abbracciato Manolas e Alisson e mi sono congratulato con tutti i ragazzi per avere lottato sul campo. Idem con Di Francesco un paio di volte e con Monchi. Non c’è stata una singola parola negativa rivolta da me ad alcun calciatore, tecnico o a nessun altro. L’unica mia lamentela era in riferimento a un possibile rigore a nostro favore nel primo tempo e forse ce n’era un altro nella ripresa. I nostri tifosi, che sono i migliori al mondo, devono iniziare a comprendere che alcuni settori dei media stanno cercando di abbattere questa squadra e questo allenatore. Non sono disposto a sopportarlo e se dovrò intervenire quotidianamente per smentire queste voci, lo farò. L'allenatore si sta assestando e sono molto, molto contento di lui. Il morale della squadra è alto, basta vedere gli allenamenti. Abbiamo vinto a Bergamo contro l’Atalanta su un campo difficile per chiunque, poi contro l’Inter siamo stati superiori per 60-65 minuti, meritavamo un penalty sull’1-0 e abbiamo colpito tre pali interni. Alla fine abbiamo perso, ma mi è piaciuto come ha giocato la squadra. Quindi abbiamo affrontato l’Atletico Madrid: lo sanno tutti, è una squadra che ha giocato due finali di Champions League negli ultimi 3 anni. Abbiamo gestito bene la gara nel primo tempo e sofferto in qualche circostanza nella ripresa, ma abbiamo un grande portiere. E anche se avremmo voluto vincere, lo 0-0 è un buon punteggio in Champions: basta dare un’occhiata ai risultati delle altre squadre, di cui un paio purtroppo italiane. Sono ottimista e quando avremo a disposizione tutti faremo ancora meglio".