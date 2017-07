Il presidente della Roma James Pallotta ha rilasciato un'intervista al portale AsRoma360.com: "Totti ha cominciato a giocare per la Roma quando aveva 16 anni, quindi in questi anni ha sempre e solo giocato, adesso si tratta di un grande cambiamento per lui. Due mesi fa si è svolta la sua festa d’addio al calcio, abbiamo parlato molto nell’ultimo anno del suo ruolo. Ha anche detto che rimarrà parte del club per sempre, qualsiasi cosa necessiteremo da lui. Scudetto? Accadrà presto. Vi racconto un aneddoto sull’ultima partita del campionato di Serie A, nonché anche l’ultima della carriera di Totti. Avevamo bisogno di vincere contro il Genoa per andare in Champions League. Quando il Grifone ha segnato il gol del 2-2 ho preso una sedia e l’ho tirata contro un muro, poi Perotti ha segnato e ci ha mandato in Champions League, penso sia stato un momento molto eccitante".