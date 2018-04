James Pallotta, presidente della Roma, ha parlato a Premium Sportdopo il derby pareggiato dai giallorossi contro la Lazio: “Certamente non è stata una serata bella come quella col Barcellona. La settimana è stata difficile, c'è dispiacere per i legni. Non pensiamo ancora al Liverpool perché prima ci sono altre due partite. Ora pensiamo a Genova, il Liverpool non è un sogno solamente per i romanisti: anche a Boston si sognava questa partita. Stadio? Adesso la partita è politica: c'è tempo fino a luglio. Un peccato per i tifosi il fatto che non potranno avere entro tempi brevi il loro stadio. Corsa Champions? Non sono preoccupato delle altre squadre come Inter o Lazio, sono più concentrato su quello che fa la Roma. Soddisfatto di non aver ceduto Dzeko? Ascoltare tutte le offerte è importante, nessuno ne ha fatta una seria e concreta per lui. Abbiamo semplicemente risposto a delle telefonate sul suo conto. Salah? Lui è un giocatore fantastico ed ha ancora un sacco di amici all'interno della squadra. Non sarà come incontrare uno sconosciuto, e qui a Roma ha pure lasciato un bel ricordo”.