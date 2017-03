James Pallotta non volerà subito a Roma. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, il patron giallorosso è infatti già in terra inglese: a Londra, l'imprenditore statunitense incontrerà Franco Baldini, in arrivo oggi dal Sudafrica proprio per un meeting con il numero uno giallorosso. L'ex dirigente romanista rimane uno dei referenti principali di Pallotta, non solo in sede di mercato.