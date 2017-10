James Pallotta, presidente della Roma, ai microfoni di Sirius XM attacca i tifosi giallorossi che hanno fatto partire degli ululati nei confronti di Antonio Rudiger durante il match con il Chelsea. "La cosa frustrante è che in ogni stadio succede che un paio di persone facciano qualcosa di stupido, sfortunatamente questo colpisce il 99% delle persone che non la pensano allo stesso modo e che non farebbero mai cose del genere. Non parlo solo di quanto è accaduto l'altro giorno, parlo in generale. È terribile che le squadre vengano incolpate per le azioni di pochi idioti".