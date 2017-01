Il patron della Roma James Pallotta ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dei propositi per l'anno appena cominciato: "Non siamo lontani dalla Juventus. Parte del gap è dovuto al fatto che Spalletti è qui solamente da un anno e che la Juventus ha dimostrato molta stabilità in termini di giocatori, strategia, tattica e mentalità. Ci vuole tempo per costruire una squadra e penso che Luciano abbia fatto un ottimo lavoro. L'aspetto mentale del gioco non si può ridurre a un anno o a sei mesi. Devi pensare che 'Siamo la Roma e saremo l'avversario più duro da affrontare. Possiamo vincere o perdere, ma possiamo giocarcela con tutti'. Credo che la Juventus abbia questa mentalità e questa stabilità da anni. E noi puntiamo a questo".