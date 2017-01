Quella per portare Paredes alla Juventus è una trattativa avanzatissima, ma che tutti vogliono condurre sotto traccia per la sua delicatezza. In mezzo alle due società c’è Pablo Sabbag, l'agente dell'argentino che a Milano ha ricevuto la proposta dei bianconeri e l'ha girata ai giallorossi, ricevendo un ok di massima.



Cosa manca? Che la società di Agnelli metta per iscritto offerta - scrive Il Tempo -, la recapiti a Trigoria e attenda la risposta. Se i milioni di euro sono quelli promessi, più di 20, Pallotta è convinto che sia un affare da chiudere, nonostante l'acquirente sia il più odiato dai suoi tifosi e rappresenti il rivale da battere in campionato.