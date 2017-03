Una settimana di sosta, l’ultima prima del rush finale nel quale la Roma sarà impegnata nella gara di Coppa Italia contro la Lazio e poi le ultime 9 giornate di campionato. Leandro Paredes - che ha parlato attraverso il Match Program della società giallorossa -, con i pochi compagni non impiegati in nazionale, ha sfruttato questi giorni più tranquilli per ricaricare le batterie. “Una buona occasione per stare un po’ di tempo con la mia famiglia e i miei amici. Quando si gioca ogni tre giorni ho poco tempo da passare con i miei figli”, racconta il centrocampista argentino.



La sosta per le nazionali è arrivata al momento giusto per la Roma?

“Sì, secondo me ci voleva proprio. Dopo essere usciti con il Lione, dovevamo assolutamente vincere la partita contro il Sassuolo. E poi riposarci un po’ era la cosa migliore per noi”.



All’Olimpico sarà di scena l’Empoli: in toscana ha passato una stagione, come è andata?

“Bene, ho vissuto un anno grandissimo ad Empoli. Un bel gruppo con un bravissimo allenatore. Sono stato benissimo, ringrazio tutta Empoli”.



L’Empoli vive un momento difficile con sei sconfitte alle spalle, quali sono i rischi di una partita di questo tipo contro una squadra cosiddetta piccola?

“I rischi sono tanti, loro potrebbero fare la partita perfetta contro di noi. Il nostro compiti è stare tranquilli e portare a casa il risultato”.



Il 4 aprile ci sarà il derby di ritorno di coppa Italia, Una gara difficile dove la Roma deve recuperare due reti per arrivare in finale.

“Sì è molto difficile, abbiamo un derby da recuperare con due gol di distacco. Dobbiamo fare due gol per metterci in partita. Però dobbiamo stare tranquilli e prima pensare all’Empoli, che è una gara molto importante”.



Una gara simile a quella contro il Lione, cosa dovrà fare di diverso la Roma?

“Dobbiamo entrare in campo come abbiamo fatto con i francesi in casa. A mio parere abbiamo fatto una grandissima partita purtroppo però siamo usciti, la colpa credo sia un po’ per sfortuna. Però se giochiamo come abbiamo fatto in Europa League sicuramente porteremo il risultato a casa”.



Cosa è mancato in generale nel doppio confronto contro il Lione?

“Abbiamo dato tempo al Lione, gli abbiamo regalato la seconda frazione di gioco. Se avessimo giocato come il primo tempo o come la gara di ritorno il risultato finale sarebbe stato diverso”.



Nella gara di ritorno c’era l’Olimpico pieno, quanto conta il supporto del pubblico?

“Per noi è molto importante quando i tifosi sono dietro di noi. Dagli spalti ci danno tanta forza, spero che continui ad essere così anche nelle ultime partite della stagione”.



In cosa pensa di dover ancora migliorare?

“Devo migliorare ancora tantissimo in tutti gli aspetti. Cerco di fare quello che mi viene chiesto in allenamento e credo che se continuerò ad impegnarmi possa aver ampi margini di miglioramento”.



Qualche cosa che le chiede Spalletti nello specifico?

“Sicuramente mi chiede di migliorare nella fase difensiva, di stare vicino alla difesa e non lasciare tanti buchi come capita giocando in due. Io cerco di fare quello che mi chiede il tecnico e allenarmi ogni giorno secondo le sue indicazioni”.



Un aspetto in cui è già molto migliorato sono le conclusioni da fuori. Contro Torino e Sassuolo ha segnato due grandi gol, forse dovrebbe provarci di più?

“Si, magari ma non mi capita così frequentemente di trovarmi davanti alla porta. Magari succedesse tre o quattro volte ogni gara, ma quando mi capita cerco di approfittarne”.