De Rossi, Fazio e il modulo: questi i 3 dubbi di Spalletti in vista del derby. Il numero 16 ha registrato segnali di miglioramento dopo il colpo alla schiena rimediato in Nazionale, ma avverte ancora dolore. Potrebbe essere convocato ma non è detto che giochi dal 1' - scrive la Gazzetta dello Sport -, anche perché Paredes ha dato ottime risposte contro l’Empoli.



Riguardo Fazio, l’argentino ha problemi all'adduttore e non sta vivendo un periodo di forma eccezionale. Juan Jesus è in preallarme. L’ultimo dubbio è sul modulo: probabile la difesa a tre, ma Spalletti valuta anche l'inserimento dal primo minuto di uno tra Perotti ed El Shaarawy al posto di Bruno Peres. Tra gli spettatori interessati (ma davanti alla tv) ci sarà anche il d.s. in pectore Monchi: smentita la sua presenza in tribuna già domani sera.