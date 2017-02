Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea con il Villarreal. Queste le sue parole: "Io il futuro della Roma? Perotti lo dice spesso anche a me. Io devo solo lavorare per restare a lungo alla Roma. Devo migliorare in tutto, mi alleno ogni giorno proprio per questo. So che, lavorando duramente, ce la farò. Rinnovo? A gennaio ero tranquillo, come lo sono adesso. Non ci sono novità sul rinnovo, penso solamente a giocare e a fare bene. Per me giocare con De Rossi e Strootman è indifferente. Il mister mi chiede le stesse cose. Gioco nello stesso modo, sia con Daniele che con Kevin".