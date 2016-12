Bruno Peres ha parlato ad ESPN del suo passaggio dal Torino alla Roma e delle differenti pressioni che ha trovato nella capitale: ''La Roma è un grande club, molto diverso dal Torino dove non c’è nessuna pressione per vincere scudetti e coppe. Possiamo paragonare la Roma al Corinthians: quando si vince è pazzia e quando si perde è crisi. Totti? È un privilegio giocare con uno come lui, è un uomo riservato ma quando serve si dimostra un vero leader: ha sempre buoni consigli da dare a tutti. La Juventus non è già campione, spero che rientreremo nella lotta per il campionato e che la storia possa finire in modo diverso rispetto agli ultimi anni. Dobbiamo sperare che loro perdano qualche partita così che la Roma possa avvicinarsi e cambiare il destino del campionato''.