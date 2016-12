Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, ai microfoni di pagineromaniste.com, parla delle voci che riguardano il suo assistito in chiave Roma. "E’ normale che un attaccante che ha 25 anni, italiano, che ha esperienza internazionale, interessi a molte squadre italiane. E Fabio è stato benissimo a Roma ma ora è concentrato sul Sunderland e non vi è alcuna possibilità che vada via a gennaio. A giugno, come per tutti i calciatori, si vedrà".