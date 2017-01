Giuseppe Colombo, agente per l'Italia di Clement Grenier, ai microfoni de laroma24.it parla dell'affare che ha portato il francese alla Roma. "Il giocatore voleva fortemente la Roma e ha rifiutato diversi club europei importanti per aspettare la Roma. Dalla Germania, dalla Premier... Anche un club spagnolo si era interessato al giocatore. Il ragazzo aveva veramente molta voglia di misurarsi con la Serie A e voleva farlo proprio con la Roma, che aveva già mostrato interesse per lui quest'estate. Ha avuto qualche infortunio ma è un giocatore di assoluto valore. Arriva in prestito con diritto di riscatto e ha una gran voglia di dimostrare il suo valore. Clément è motivato a dare il massimo, ha voluto fortemente questa piazza e questo club".