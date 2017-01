Ioannis Evangelopoulos, agente di Kostas Manolas, apre a un possibile addio alla Roma del difensore greco. Il procuratore del centrale giallorosso ha parlato della situazione del suo assistito alla radio greca "Sport FM", amplificando così le voci di una possibile partenza.



VIA A GIUGNO - "Un suo trasferimento a gennaio? Non c'è niente di più delle notizie che già dà la stampa, che è abbastanza e forse anche troppo - esordice Evangelopoulos -. Probabile più una sua cessione a giugno? Non posso darlo per certo, ma probabilmente in estate ci sarà qualcosa. Ma in generale nel mondo del calcio è difficile fare previsioni".



NO ALLA CINA - "Kostas sta giocando bene e la Roma è ancora in corsa per i propri obiettivi in campionato e in coppa", prosegue l'agente, che nega con forza l'ipotesi di un futuro nel campionato cinese: "Parliamo di situazioni eccessive, ci sono cifre mozzafiato che non sappiamo da dove arrivano, cifre che dovrebbero spingere i giornalisti a fare delle inchieste. Kostas ha la possibilità di giocare ad alti livelli e direi che la Cina non fa al suo caso. Il calcio in Europa ha molto di più da offrire oltre ai soldi, come la fama e il riconoscimento".



Alla domanda sul campionato in cui Manolas preferirebbe giocare, Evangelopoulos risponde: "La fiducia in sé stessi è un fattore importante e Kostas ne ha molta. Non saprei dire dove voglia giocare, ma sarà interessante vedere quali squadre lo cercheranno. In estate la Roma aveva rifiutato un'offerta di 40 milioni dall'Arsenal. I Gunners erano interessati ma le richieste della Roma andavano ben oltre le intenzioni degli inglesi".