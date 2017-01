"E' vero, nel mese di dicembre il Brondby, squadra del massimo campionato danese, ha chiesto alla Roma il prestito di Seck e noi abbiamo considerato la proposta molto seriamente. Tuttavia credo che sarà difficile. La Roma preferisce la pista olandese piuttosto che il campionato della Danimarca e nei Paesi Bassi Ado Den Haag e NEC Nijmegen sono le opzioni che abbiamo attualmente". Nunzio Marchione, agente di Moustapha Seck, ai microfoni di tipsbladet.dk parla del suo assistito. "E' importante dire che il giocatore sarebbe stato contento dell'opportunità di andare al Brondby, un club che in Danimarca gioca sempre per vincere il titolo ma ovviamente dobbiamo rispettare il volere della Roma. Ad oggi la pista danese non è del tutto esclusa ma come già detto rimane molto difficile".