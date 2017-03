"Per me la Roma passerà il turno, è la favorita per vincere l'Europa League". Amantino Mancini, l'eroe della qualificazione giallorossa contro il Lione del 2007, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport torna sul suo storico gol e fa le carte alla sfida di domani. "Quel Lione era uno squadrone, è più facile eliminare questa squadra. Tifo Roma anche dal Brasile, ho i tifosi nel cuore. Non fui io a chiedere di andare via, la mia cessione all'Inter fece contenta la società che aveva bisogno di soldi e incassò 13 milioni in scadenza di contratto. Ho ancora rapporti con Spalletti, gli mando gli auguri per il suo compleanno: ogni tanto lo sento e lo ringrazio, è stato il miglior allenatore della mia carriera".