Wojciech Szczesny ha parlato, ai microfoni di Roma Tv, di Rudi Garcia, l'allenatore che lo ha portato in Italia e con il quale il portiere polacco aveva un grande rapporto : ''Ho un grande ricordo di Garcia perché mi ha dato la possibilità di venire qui e ha creduto in me, poi è andato via a gennaio ma credo sia un ottimo allenatore e un’ottima persona. Credo che quando un allenatore se ne va, la responsabilità sia di tutta la squadra, non solo del tecnico. In fin dei conti lo abbiamo un po’ deluso. Come ho detto credo sia davvero un ottimo allenatore''.



SPALLETTI PIÙ DURO - L'ex portiere dell'Arsenal ha analizzato, poi, la figura di Luciano Spalletti, che ha sempre preteso una disciplina maggiore dai giocatori rispetto al tecnico francese: ''Anche lui è un’ottima persona. E’ venuto qui e ha portato subito disciplina nella squadra. Rudi era più un amico, una figura paterna nei confronti dei giocatori. Spalletti è molto più duro con i giocatori, pretende disciplina; tutto deve essere fatto come dice lui e riesce a ottenere i risultati. E’ arrivato in un momento molto difficile quando pareggiavamo molto e non riuscivamo a vincere le partite. Ha cambiato radicalmente le cose e credo che sia un bravissimo allenatore''.