La Roma è a 4 punti dalla capolista Juventus e durante il mercato invernale ha intenzione di provare a colmare il gap e riuscire a tenere il passo fino alla fine dei Campioni d’Italia: Lorenzo Pellegrini potrebbe ritornare alla base più facilmente a giugno che a gennaio. Il centrocampista classe ’96 in forza al Sassuolo è di proprietà della Roma che potrebbe esercitare il diritto di "recompra" fissato a 10 milioni di euro, anche se non potrebbe giocare in Europa League, visto che l'ha già disputata in questa stagione coi neroverdi.