Il centrocampista classe '96 della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato alla radio ufficiale del club dell'emozione per il suo debutto contro il Verona: "Ho iniziato a seguire la Roma dai 4/5 anni. Mio papà mi portava sempre con lui, era un abbonato della curva. Come ho detto ieri, c'era la voglia di tutti di tornare a vincere, non accadeva da un po', sia per la partita rinviata e sia per il match di Champions nel quale secondo me abbiamo fatto un buon risultato. Potevamo fare più gol ma è andata bene".



Sul ritorno in campo di Florenzi: "Ale ha fatto un rientro incredibile, dopo 2 infortuni come i suoi. E’ tornato con serenità e voglia, ha corso più di tutti. Ale è impressionante".