"Sicuramente era il mio obiettivo tornare a casa e proseguire il mio percorso. E’ stato molto importante la scelta di andare via due anni per poi tornare. Il Sassuolo mi ha aiutato al 150% per crescere come calciatore, come persona e come uomo. Sicuramente un ringraziamento lo devo al Sassuolo e al presidente che mi ha sempre mostrato la sua fiducia. Ora sono qui e penso a questo". Lorenzo Pellegrini si è presentato a stampa e tifosi in una conferenza stampa a Trigoria. "Sono cresciuto a livello calcistico, perché se sono andato via è perché ancora avevo da crescere e da maturare. Se oggi sono qui è perché ho fatto un percorso che mi ha portato ad essere pronto. Anche come uomo, mi hanno fatto capire com’è il calcio vero e la vita vera. Molte persone mi hanno aiutato emotivamente, non è facile andare via a 18 anni dopo aver varcato per 10 anni la stessa porta. Ringrazio tutto il Sassuolo, i tifosi ed il Presidente che mi ha aiutato tanto. Il Mondiale? E’ un obiettivo, ognuno deve porsi degli obiettivi e cercare di fare il massimo. So che c’è il Mondiale e vedremo. Bisogna vedere come andrà, abbiamo un centrocampo forte. Bisogna vedere quanto giocherò, ma non mi preoccupa tanto perché posso imparare dagli altri ragazzi. Devo rubare dai grandi. Io spero di fare bene e di giocarmi bene le mie possibilità".