La Roma programma il proprio mercato di gennaio che sarà incentrato sulla ricerca di un rinforzo in attacco che possa sostituire Mohamed Salah e dare un'alternativa a Edin Dzeko almeno nel mese di gennaio. Una punta che possibilmente conosca già il calcio italiano e che possa evitare un flop come quello di Seydou Doumbia. Per questo, l'obiettivo numero uno del ds Massara è l'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel.



IL RITORNO DI BERARDI - La Roma sta spingendo sull'acceleratore per strappare al club neroverde l'attaccante francese classe '91. In stagione sta di fatto caricandosi da solo sulle spalle il peso dell'attacco della formazione di Eusebio Di Francesco. Gli infortunati Berardi e Politano, tuttavia, torneranno a gennaio e il loro recupero può aiutare la Roma in sede di trattativa.



SACRIFICATO PELLEGRINI - Il club giallorosso sta pensando di "sacrificare" il cartellino di Lorenzo Pellegrini, attualmente di proprietà del Sassuolo, ma per cui la Roma vanta un diritto di riacquisto per circa 10 milioni. Di fatto la Roma sta pensando di rinunciare ufficialmente al riacquisto di Pellegrini inserendo i 10 milioni del suo riscatto nell'operazione Defrel. Un'operazione che consentirebbe al Sassuolo di ascoltare liberamente le tante squadre che stanno corteggiando il centrocampista classe '96. Un'opzione in più, che può scongelare la trattativa per Defrel.