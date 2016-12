Un ostacolo in più per la Roma nella corsa a Gregoire Defrel. Come riportato da Sky Sport, per l'attaccante del Sassuolo sarebbe arrivata un'offerta di circa 30 milioni da un non precisato club cinese. Il Sassuolo, che ritiene comunque incedibili i suoi big nel mercato di gennaio, starebbe vacillando davanti a una proposta del genere.