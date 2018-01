Una settimana per provare a “rinforzare” la rosa. Un’impresa quasi impossibile per Monchi. Il ds si sta comunque muovendo e oggi - come appreso da Calciomercato.com - ha intrattenuto un lungo colloquio con Giuffrida, agente di Perotti che in Italia cura gli interessi pure di Ferreira Carrasco. Il belga è in rottura con l’Atletico (soprattutto coi senatori Gabi e Koke) e gli arrivi di Costa e Vitolo gli tolgono spazio. Così Monchi sta provando un estremo tentativo per portare il 25 enne a Roma in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni e far passare la delusione per Dzeko. Operazione comunque difficile visto che l'Atletico chiede 10 milioni in più, ma non impossibile per un nome già noto da queste parti visto che 3 anni fa fu a un passo dalla Roma.



SIMEONE LO SNOBBA - Con il ritorno di Diego Costa e l’arrivo di Vitolo, resi possibili dalla fine dello stop al blocco del mercato, Simeone ha di fatto dato il via libera agli addii di Griezmann (con il Barcellona pronto a sborsare i 100 milioni per la clausola del francese) e soprattutto di Carrasco, che durante questi mesi è comunque già stato poco utilizzato. Lo score stagionale racconta di di ventiquattro presenze, ma per un totale di poco più di mille minuti. Il belga ha chiesto la cessione, e ora c'è l'opzione Roma.



NIENTE CHAMPIONS - C’è una piccola controindicazione: Carrasco non può comunque giocare la Champions, avendo già affrontato anche i giallorossi nel girone, poi vinto dalla squadra di Di Francesco. Il ruolo invece sarebbe perfetto: ala sinistra che però può essere impiegata a destra in un tridente che sarebbe completato da Schick e El Shaarawy.