La rimonta non è impossibile, ma sulle lavagne dei bookmaker il cammino della Roma in Europa League si è fatto tutto in salita. I due gol di svantaggio rimediati nella prima parte della sfida con il Lione ribaltano la situazione nelle scommesse sulla qualificazione ai quarti: i giallorossi, partiti a 1,60, sono ora offerti a 3,00, mentre i francesi passano da 2,40 a 1,40. Obbligatorio vincere nella partita di ritorno in programma all’Olimpico la prossima settimana, obiettivo che in tabellone è offerto a 1,85; il pareggio si gioca a 3,55, un’altra vittoria del Lione pagherebbe 4,60.