Diego Perotti e Daniele De Rossi insieme nel finale di carriera con la maglia del Boca Juniors. E’ questa la suggestione lanciata dallo stesso esterno della Roma, ai microfoni di Fox Sports. “A Daniele piace guardare i video della tifoseria, della Doze (la curva del Boca, ndr), l’ingresso della squadra, i cartoncini, qualcosa che non accade qui”, racconta Perotti. El Monito continua: “Qui sarebbe tranquillamente un idolo, si integrerebbe bene nello stile Boca, ha visto molto partite. Due o tre anni fa ha parlato con qualcuno ed è stato vicino, ma per motivi economici non si è concretizzato. Non credo che succederà, ma non saprei”. Sul suo futuro invece, Diego è sicuro: “L’ho sempre detto, la mia idea è quella di tornare al Boca. Ho rinnovato il contratto con la Roma fino al 2021 e voglio rispettarlo, ma vorrei avere la possibilità di cambiare l’immagine che ho lasciato al Boca. Gli infortuni non mi hanno permesso di giocare, nessuno può analizzare come ho giocato, perché non ho giocato. Ho sentito molte volte voci che dicevano che la maglia per me era troppo pesante ma non era così. Un giorno sono andato a dormire e poi ho preparato un quarto di finale di Champions contro Messi”.



SU BUFFON - Sulle voci clamorose, uscite nelle ultime ore, che vorrebbero Gigi Buffon al Boca Juniors: “Oggi ne ho parlato con De Rossi e mi ha detto che sono più cose dei giornali. Parlo dall’esterno perché non so nulla, ma la vedo abbastanza difficile anche se nel calcio non si può mai dire”.