La Roma ha conquistato la vittoria contro il Crotone per 1-0. Autore del gol decisivo, su calcio di rigore,ha così parlato al sito ufficiale del club giallorosso: “Il gol è servito per vincere e per sbloccarmi, cosa che per me era importante. Dopo il rigore sbagliato con l’Udinese non potevo fallire ancora. Eravamo sullo 0-0, mentre con l’Udinese stavamo vincendo e non era importante come quello contro il Crotone. È una vittoria importante. A volte negli anni scorsi capitava che pareggiassimo queste partite ma questi sono tre punti fondamentali per noi. Rincorsa un po’ diversa dal solito? Anche nella scorsa stagione ne ho calciato qualcuno così. Devo cambiare ogni tanto, non si può calciare sempre nello stesso modo”.