"Stiamo lavorando molto bene, il mister è stato chiaro, i preparatori ci fanno lavorare fisicamente per una stagione lunga. Dobbiamo essere tutti al 100%, ci stiamo allenando molto bene, anche i giovani". Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. "Mister Di Francesco mi chiede di non essere sempre aperto, di accentrarmi, prendere palla tra le linee e mettermi vicino all'attaccante. Sono certo che mi farà migliorare nel modo di giocare. Sicuramente è presto per fare un'analisi rispetto a Spalletti. Quello che sento è che gli allenamenti sono intensi, chiede molta velocità, non tenere la palla e perdere tempo. Gli piace molto attaccare, lo facevamo anche con Spalletti, vedo un'intensità simile negli allenamenti". L'argentino si è sbilanciato sui messaggi di Nainggolan e Strootman sui social. "Conoscete Radja, sono solo battute, non dobbiamo fare drammi. Sono scherzi che si fanno, magari è sbagliato farlo pubblicamente. Conosco bene Monchi, deve avere il suo tempo. So che farà una squadra forte, abbiamo la Champions, non sarà come l'anno scorso e ci serve avere una roccaforte. siamo tranquilli, abbiamo già una squadra forte, sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati altri come Karsdorp e Gonalons. La 10? Mi piacerebbe giocarci ma non la chiederei mai, quella è la maglia di Totti e sarebbe una mancanza di rispetto".