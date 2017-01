Quando Pizarro ha bussato a Trigoria, Spalletti oltre a dargli un caldo benvenuto avrà pensato di portarselo a Udine perchè il regista sarebbe utilissimo per sopperire all’emergenza scoppiata con il temuto forfait di Perotti, unito alle squalifiche di De Rossi e Rudiger. Il «Pek» in valigia entrerebbe pure - scrive Il Tempo -, ma lo svincolato cileno dopo aver riabbracciato i suoi vecchi compagni (De Rossi, Lobont e Totti in giallorosso, Dzeko ai tempi del Manchester City) ha preferito lasciare a Paredes il compito di non far pesare l’assenza importante a centrocampo. La visita a sorpresa di Pizarro non ha potuto alleviare più di tanto i dolori dell’allenatore toscano, che domenica dovrà fare a meno di un titolare per reparto e si ritrova con una rosa corta e una panchina da cui sarà complesso pescare bene a gara in corso, perché c’è il solo Totti come cambio per l’attacco, assieme a qualche giovane come Tumminello, speranzoso di esordire in Serie A.



Perotti non ce la fa, ha alzato bandiera dopo gli esami strumentali che hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio con edema: non guarirà in tempo per la trasferta di Udine, ci proverà per il successivo impegno di Coppa Italia con la Sampdoria.