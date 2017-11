, decisivo nel derby con un gol e un assist, ha commentato così la vittoria contro la Lazio a Sky Sport: "E' stato bello tornare in Nazionale dopo sei anni. Ho provato sensazioni uniche. Tutto questo è arrivato però grazie al lavoro che sto facendo alla Roma. Devo continuare così per sognare ancora.E' stata una soddisfazione enorme fare gol, penso che abbiamo meritato la vittoria.Svolta? Abbiamo saputo capire il messaggio del nostro allenatore. All'inizio è stata dura per Di Francesco, nessuno aveva fiducia in lui e neanche in noi, ma i risultati parlano da soli. Siamo stati da zitti e abbiamo pensato a lavorare. Il merito di questi risultati è di Di Francesco e anche nostro, siamo stati intelligenti a non lasciarci influenzare dalle critiche. Sono davvero felice di ciò che sto facendo, il ritorno in Nazionale ha completato la mia rinascita calcistica".