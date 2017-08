Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, parla a Premium Sport dopo la sconfitta con l'Inter: "Abbiamo preso tre pali, un rigore non dato... Meritavamo, ma loro hanno Mauro Icardi che dentro l'area è fortissimo. Dobbiamo lavorare e fare meglio, però siamo arrabbiati perché non è normale prendere tre pali e poi per quel rigore; pensavo si andasse a vedere il Var, come è avvenuto a Genova. Chi è dentro penso abbia visto che è chiaro, se la tecnologia nuova non si usa bene... Però ci sta, magari il problema non è solo la tecnologia. Magari l'arbitro ha sentito il Var e gli ha detto che non era rigore, non possiamo farci nulla. Penso che prima del loro pareggio la partita si poteva chiudere, ma noi abbiamo giocato contro l'Inter, non con una squadra di Serie B. Loro hanno fatto il loro lavoro, noi siamo andati indietro e abbiamo perso".