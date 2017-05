Diego Perotti, attaccante della Roma, ha rivolto un lungo messaggio ai tifosi del Genoa per spiegare la sua esultanza contro il Grifone. "Ho voluto lasciar passare un paio di giorni per chiarire bene cosa è successo domenica. Non avrei mai esultato come ho fatto se non fosse stato un gol ed una vittoria così importante. Capisco perfettamente tutti i tifosi del Genoa, ma ho ricevuto una grande quantità di messaggi abbastanza crudeli e sono molto dispiaciuto. Comunque sia il pensiero che avete su di me, non cambierà mai quello che io penso della squadra e dei tifosi che mi hanno rilanciato. Sono e sarò sempre genoano di cuore".