Diego Perotti, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Radio, l'emittente radiofonica ufficiale della società. "Avere tante partite senza prendere gol è importante. Da quando sono arrivato facevamo sempre 2 o 3 gol a partita ma ne prendevamo anche qualcuno in più, adesso sicuramente è meglio magari non fare tantissimi ma avere la porta inviolata. Questo può dare alla squadra, attaccanti compresi, una maggiore sicurezza per affrontare le partite. Vogliamo vincere qualcosa, in questo ultimo anno abbiamo vinto tante partite ma nessun trofeo, vuol dire che ci è mancato qualcosa. Se ti rilassi dopo qualche vittorie diventa pericoloso, bisogna pensare solo a vincere ogni gara è questo che ti da la forza per vincere uno scudetto o un'Europa League o la Coppa Italia. In Serie A non puoi essere contento di vincere 10 partite di fila, le devi vincere tutte. Con la Sampdoria sarà durissima, avranno voglia di rivincita dopo aver perso in casa, sarà dura. Ma sarà dura come con il Cagliari, il Genoa e l’Udinese. Sono partite che ti possono dare lo scudetto, ti possono far vincere. Può sembrare facile batterli, ma Marassi non è facile, la gente è vicina e ti ammazza. Giocano bene a calcio, sarà durissima, hanno buoni giocatori. Vogliamo i tre punti".