"Per competere a livello europeo, credo si passi inevitabilmente dallo stadio di proprietà". Simone Perrotta, ex centrocampista della Roma, dice la sua sulla vicenda del nuovo stadio del club giallorosso. "La Premier League ci ha insegnato questo, la Juventus lo stesso che da quando ha il suo stadio è salita di fatturato. Uno stadio a Roma farebbe bene non solo alla squadra ma a tutta la città, identificarsi in uno stadio avrebbe un impatto diverso per la squadra e la tifoseria".