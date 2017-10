"Ieri al gol di Dzeko sono saltato in piedi però sfido tutti i tifosi a dire chi fino al 70' non ha detto "oggi Edin non ha preso una palla". Oggi leggo che la Roma ha vinto grazie a Dzeko quando invece Manolas e Fazio hanno fatto una partita strepitosa". Fabio Petruzzi, ex difensore della Roma, ai microfoni di Centro Suono Sport punzecchia Edin Dzeko nonostante la grande prestazione di San Siro contro il Milan. "Ieri Dzeko fa un gran gol? Senza la deviazione di Romagnoli quel pallone va fuori...".