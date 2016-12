La Roma sta sondando il Montpellier per Morgan Sanson. Lo afferma il quotidiano sportivo Tuttosport, secondo cui il centrocampista francese sarebbe l'obiettivo primario per rinforzare il reparto. Il club transalpino chiedeva 15 milioni in estate ma in questa sessione potrebbe accontentarsi di una cifra intorno ai 7 milioni di euro.