La Roma rilancia per Riyad Mahrez, ma ha già pronta un’alternativa se l’affare per l’esterno del Leicester non dovesse andare in porto. I giallorossi hanno portato da 30 a 35 milioni la loro offerta, contro i 45 chiesti dal Leicester. Logico, in attesa di una risposta, che comincino a guardarsi intorno. Nel mirino di Monchi ora c’è anche Samir Nasri, rientrato al Manchester City dopo il prestito al Siviglia. Il francese è appena apparso sulle lavagne dei bookmaker, che adesso ritengono più probabile il suo arrivo a Roma rispetto a quello di Mahrez: secondo quanto riporta Agipronews, Nasri in giallorosso è piazzato a 1,90, su Mahrez, invece, si registra un rialzo di quota, da 1,65 a 2,25.