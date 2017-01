Il pressing della Roma per Kessié è sempre più asfissiante, tanto che l’Atalanta affretta i tempi e convoca l’agente del calciatore per un incontro che si terrà tra qualche ora: l'accordo tra il club giallorosso e il giovane è infatti l'unico tassello che manca per la chiusura positiva della trattativa.



Questa è la novità più grossa dell’ultima giornata di mercato e noi di Calciomercato.com ve la raccontiamo in esclusiva. I giallorossi vogliono il centrocampista ivoriano a tutti i costi, Spalletti lo ha già promosso e anche Nainggolan ieri ha chiaramente espresso il gradimento dell’intero gruppo nei suoi confronti: “Kessié ci ha messo in difficoltà quando lo abbiamo incontrato, se continuerà su questi livelli diventerà un grande calciatore”. E proprio seguendo questa prospettiva, la Roma non vuole più perdere tempo, anzi: i giallorossi sarebbero pronti anche ad accogliere immediatamente il calciatore, nel caso l’Atalanta dovesse favorire (come fatto con Gagliardini all’Inter) un pagamento privilegiato. Intanto tra poche ore avrà inizio l’incontro.