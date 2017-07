Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, vista l'altissima richiesta del Leicester per Riyad Mahrez (40 milioni di euro), i giallorossi si sarebbero cautelati bloccando il centrocampista offensivo di proprietà del Manchester City Nasri. Il francese piace a Monchi che in caso di fallimento della trattativa per l'attaccante algerino, sarebbe pronto a muoversi per il giocatore dei Citizens.