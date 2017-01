Con Iturbe destinato a diventare un giocatore del Torino nelle prossime ore e Salah impegnato col suo Egitto in Coppa d'Africa, in casa Roma diventa sempre più urgente l'acquisto di un nuovo attaccante esterno da mettere a disposizione di Luciano Spalletti. Tanti i profili seguiti dal ds giallorosso Massara, da El Ghazi dell'Ajax (che piace anche alla Lazio) a Musonda del Chelsea finendo con l'obiettivo più ambizioso, lo spagnolo classe '93 del Paris Saint Germain Jesé. La Roma mette sul piatto un prestito oneroso di circa 3 milioni di euro con un obbligo di riscatto di circa 20 e, nel caso in cui da Parigi arrivasse il via libera (l'ex Real Madrid è seguito anche da Liverpool e Las Palmas), Massara è pronto a volare alla volta della Francia per chiudere l'affare.



A tal proposito, nel corso di un'intervista a Marca, l'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery ha dichiarato: "Jesé ha bisogno di giocare, quando lo ha fatto il suo rendimento mi ha soddisfatto. Non si sta rivelando facile dargli continuità e per questo abbiamo parlato della possibilità che parta. Dopo la sosta, faremo il punto della situazione e valuteremo la migliore situazione per lui e per il PSG".